Klimacamp: Das Wort der Richter zählt

Plus Das Klimacamp am Augsburger Rathaus polarisiert sieht eineinhalb Jahren. Wie lange kann es bleiben? Das müssen die Richter entscheiden.

Seit eineinhalb Jahren ist das Klimacamp schon ein Stachel im Fleisch der schwarz-grünen Stadtregierung. Seither polarisiert es. Es gibt Menschen, die können sich über das Camp weit mehr aufregen als über die existenzielle Bedrohung, die von der Klimaerwärmung ausgeht. Die Entscheidungen, wie sich die Stadt für den Klimaschutz engagiert, werden im Stadtrat getroffen. Das ist der richtige Ort dafür, schließlich sitzen hier die demokratischen gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerschaft.