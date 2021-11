Augsburg

vor 16 Min.

Kommt die Maskenpflicht für den Augsburger Christkindlesmarkt?

Die Aufbauarbeiten für den Augsburger Christkindlesmarkt sind in vollem Gang. Harald Ebert bringt an seinem Stand die Weihnachtsbeleuchtung an.

Plus Die Stadt Augsburg hält trotz steigender Corona-Zahlen daran fest, die Großveranstaltung auszurichten. Wie das Hygienekonzept ausgebaut werden könnte.

Von Michael Hörmann

Geht es nach der Stadt Augsburg, wird am kommenden Montag, 22. November, der Augsburger Christkindlesmarkt um 10 Uhr starten. Vieles spricht mittlerweile dafür, dass es bei der Großveranstaltung, so sie denn überhaupt stattfindet, strenge Hygieneauflagen wegen der Corona-Pandemie geben wird. Eine Maskenpflicht für das gesamte Areal am Rathausplatz ist wahrscheinlich. Diese Einschätzung gab am Montag Augsburgs Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle. Weitere Verschärfungen, die über die jetzigen Regelungen hinausgehen, seien ebenfalls zu erwarten. Hübschle sieht gegenwärtig keine Veranlassung, den Christkindlesmarkt trotz der hohen Corona-Zahlen abzusagen.

