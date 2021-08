Augsburg

vor 17 Min.

Konficamp bleibt wegen Corona in Augsburg – getauft wird im Naturfreibad

Plus Ohne Corona-Pandemie würden 700 Konfirmandinnen und Konfirmanden aus dem Dekanat Augsburg jetzt an der Adriaküste campieren. Zur Not geht es auch zu Hause.

Von Alois Knoller

Es ist der Höhepunkt eines jeden Konficamps des evangelischen Dekanats Augsburg: Eine Taufe in der Lagune von Grado an der italienischen Adria. Am Strand würden Hunderte Jugendliche auf Decken diesen Gottesdienst mitfeiern. Zu Corona-Zeiten ist all das nicht möglich, stattdessen hat sich die Evangelische Jugend Augsburg den "Konfisommer_Aux" ausgedacht. Konfirmandinnen und Konfirmanden aus 16 Kirchengemeinden aus Stadt und den Landkreisen Augsburg, Friedberg und Wertingen sind mit dabei. Selbstverständlich erlebten sie auch einen eindrucksvollen Taufgottesdienst - diesmal halt im Naturfreibad Haunstetten.

