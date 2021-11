Kontrollaktion: So viel Bußgeld müssen Radler bei Verstößen zahlen

Die Polizei hatte bei einer zweiwöchigen Kontrollaktion knapp 300 Verstöße in Augsburg festgestellt. Für Radler kann es nicht nur teuer werden, auch Punkte drohen.

In den vergangenen Tagen hatte die Augsburger Polizei in einer Schwerpunktaktion Radfahrerinnen und Radfahrer im Stadtgebiet kontrolliert. In ihrer Bilanz für die knapp zweiwöchige Kontrollzeit hatte die Polizei rund 300 Verstöße registriert. In vielen Fällen waren Radler in der Dunkelheit ohne Licht unterwegs. In fünf Fällen missachteten die radelnden Verkehrsteilnehmer eine rote Ampel. Auf Nachfrage hat die Polizei mitgeteilt, in welcher Größenordnung die Strafen für die Radler ausgefallen sind. Nicht jeder Verkehrssünder musste zahlen.

Siegfried Hartmann, Sprecher der Polizei, sagt: "Die Verstöße wurden überwiegend mit Verwarnungsgeld – bis zu 55 Euro, je nach Verstoß geahndet." Dazu zählt unter anderem Radeln ohne Licht. Dieser Verstoß kostet 20 Euro. Derselbe Betrag wird fällig, wenn das Licht am Rad defekt ist. Die Polizei hatte bei der Kontrollaktion insgesamt 116 Lichtmängel festgestellt. In 43 Fällen hatten die Radler das Licht nicht eingeschaltet.

Wer radelt und mit dem Handy dabei telefoniert, muss zahlen

Ein Bußgeld von 55 Euro wird fällig, wenn ein Radler während der Fahrt mit dem Handy telefoniert. Günstiger fällt das Strafmaß für die sogenannten Geisterradler aus, die also den Radweg in falscher Fahrtrichtung nutzen. 15 Euro Bußgeld sind im Bußgeldkatalog veranschlagt. Es kann laut Hartmann jedoch sein, dass bei einigen Fällen kein Verwarnungsgeld erhoben wurde: "Wenn sich die Betroffenen bei geringfügigen Verstößen einsichtig zeigten, wurde es bei einer mündlichen Verwarnung belassen."

Anders sieht es bei schwerwiegenden Verstößen aus. Radler, die bei Rot weiterfuhren, wurden angezeigt. Zudem sind in diesem Fall 60 Euro Bußgeld fällig. Hinzu kommt noch die Bearbeitungsgebühr. Ab einem Bußgeld von 60 Euro gibt es außerdem einen Eintrag im Zentralregister in Flensburg und mindestens einen Punkt.

Polizei weist auf die Gefahren in der dunklen Jahreszeit hin

Polizeisprecher Hartmann weist darauf hin, dass Radler, wenn sie sich nicht an die Verkehrsregeln halten, sich und andere Personen gefährden. Dies gelte gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit: "Es wird früher dunkel. Ohne Licht sind Radler für andere Verkehrsteilnehmer in der Dunkelheit schwer oder erst spät sichtbar." Auch das Fahren entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung könne zu gefährlichen Situationen führen. "Bei einem Unfall sind schon bei niedrigen Geschwindigkeiten ernsthafte Verletzungen denkbar", so Hartmann. Im Vorjahr waren im Stadtgebiet Augsburg 796 Radfahrende (inklusive Elektrofahrräder) in Verkehrsunfälle verwickelt. 715 Radfahrende wurden dabei verletzt. Gut 70 Prozent (575) der Unfälle wurden durch Radfahrende verursacht.