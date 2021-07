Konzert-Abbruch von Helge Schneider: Anwalt eingeschaltet

Helge Schneider brach am Freitag sein Konzert beim Strandkorb-Open-Air in Augsburg ab. Die Veranstalter weisen Kritik zurück und haben einen Anwalt eingeschaltet.

Der Abbruch eines Konzertes durch Helge Schneider beim Strandkorb-Open-Air in Augsburg könnte für den Künstler in einem Rechtsstreit enden. Der Veranstalter habe einen Anwalt eingeschaltet, sagte die Sprecherin des Unternehmens für die Festivalreihe in Augsburg und Rosenheim, Birgit Gibson, am Sonntag. Nun werde etwa geprüft, ob Schneider Schadenersatz leisten müsse.

Helge Schneider kritisierte System beim Strandkorb-Open-Air in Augsburg

Der 65-Jährige ("Katzeklo") hatte am Freitagabend bei dem Festival "Strandkorb Open Air" seine für 90 Minuten angesetzte Show nach 40 Minuten mit den Worten "Das System hier ist fadenscheinig und dumm. Es tut mir leid für euch und vielleicht bekommt ihr euer Geld wieder zurück" abgebrochen, weil ihn herumlaufende Menschen störten.

Nach der Äußerung verließen Helge Schneider, sein "Diener" Bodo, sein elfjähriger Sohn Charlie, der am Schlagzeug saß, und der Gitarrist Sandro Giampietro die Bühne. "Ich muss sagen, das geht mir ziemlich auf den Sack. Ich habe keine Lust mehr", sagte er zu den Besuchern, wie in einem Video bei Youtube zu sehen ist. "Wenn Herr Schneider sagt, er bekommt kein Feedback vom Publikum, dann muss er sich fragen, ob es vielleicht an ihm liegt", sagte Gibson.

Gerade für den Satz über das "fadenscheinige System" feiern danach Verschwörungserzähler und -erzählerinnen den 65-Jährigen: als Corona-Maßnahmenkritiker, als Mann mit "Mut, das System zu kritisieren" und als einen, der erkannt habe, dass "die Gesundheit nicht der Grund für solche Maßnahmen ist", wie eine Nutzerin auf Twitter schreibt.

Eine Reaktion auf die Anerkennung durch sogenannte "Querdenker" lässt der Künstler auf Twitter folgen. "Querdenker und Co. können ihre Instrumentalisierung stecken lassen", heißt es in einem Beitrag auf dem Profil "Helge Schneider News" – und erneut wird darauf verwiesen, dass der Künstler durch die Gastronomie abgelenkt gewesen sei.

Helge Schneiders anfängliche Kritik hielten die Gäste für Ironie

Gefrozzelt hatte Schneider zuvor immer wieder, aber die meisten hielten das für eine ironische Überspitzung. So wie bei seinem Erscheinen und seinen Blick auf die B17: "So eine hohe Bühne habe ich mir schon immer gewünscht. Da sehe ich vor bis zur Autobahn. Toll jetzt kommt schon wieder ein Auto." Scheinbar passte es ihm auch nicht, dass immer wieder Menschen an der Bühne vorbeiliefen, um etwa auf die Toilette zu gehen.

Am Samstag erklärte sich der Musiker in einem Video auf Twitter und sagte, er habe erst später erfahren, dass diese Menschen zur Gastronomie gehörten und das Publikum bedienten. Veranstalter-Sprecherin Gibson sagte dazu: "Das Konzept ist jedem Künstler vorher bekannt." Schneider sei zudem schon bei dem Festival in Wiesbaden aufgetreten.

"Ich will kein Scheißkonzert geben und ich spule auch nicht einfach nur ab", . Vielmehr wolle er die Menschen begeistern - und das sei ihm am Freitag nicht gelungen. Wie es für die enttäuschten Fans konkret weitergeht, ließ Schneider aber offen. Er hoffe auf ein Wiedersehen zu besseren Konditionen und bedankte sich für das Verständnis.

Sechs Auftritte von Helge Schneider stehen beim Strandkorb-Festival noch aus

Ein Versuch des Veranstalters, mit Schneider nach dem abrupten Abbruch seiner Show zu sprechen, sei an dem Abend gescheitert. Man hätte sogar das Bewirten eingestellt, wenn Schneider weitergemacht hätte, sagte Gibson. Bislang warte der Veranstalter auf eine Stellungnahme des Entertainers, unter anderem dazu, wie es nun weitergehen soll. "Er war für acht Shows gebucht." Sechs Auftritte stehen also noch aus.

Schneiders Management war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Für das Konzert in Augsburg werde nun versucht, eine Lösung zu finden. "Dazu gibt es eine separate Information". Seine Tournee setzt Schneider nun in Tüßling fort. (AZ, dpa)