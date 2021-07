Kopfverletzung nach Sturz vom Fahrrad aus dem Stand

Ein 76-Jähriger wird beim Sturz von seinem E-Bike schwer verletzt. Er hat versucht, sich an einer Laterne festzuhalten.

Bei einem Sturz von seinem Pedelec-Fahrrad zog sich am Donnerstagabend gegen 18 Uhr ein 76-Jähriger an der Kreuzung Haunstetter Straße/Kopernikusstraße eine schwere Kopfverletzung zu. Wie die Polizei mitteilte, hatte er versucht, sich an einer Laterne festzuhalten, während er auf dem Fahrrad sitzen blieb. Hierbei verlor er laut Zeugen das Gleichgewicht und stürzte rückwärts hinunter. Er musste ins Uniklinikum Augsburg eingeliefert werden.