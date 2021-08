Alkoholisierter Autofahrer ohne Führerschein verursacht Unfall

Ein missglücktes Einparkmanöver in Kriegshaber hatte Folgen für einen stark betrunkenen Autofahrer.

Passantinnen und Passanten beobachteten am Donnerstag gegen 20 Uhr einen Pkw-Fahrer, der in der Familie-Einstein-Straße beim Einparken in eine Parklücke mehrmals gegen die vor und hinter ihm stehenden Fahrzeuge stieß. Der Fahrer stieg danach aus und begab sich nach Hause. Dort konnte der stark alkoholisierte 51-jährige Unfallverursacher von der hinzugerufenen Polizei angetroffen werden. Bei ihm ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,7 Promille. Er musste die Einsatzkräfte daraufhin zur Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten.

Augsburg: Fahrer hat keinen Führerschein

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Bei der Identitätsfeststellung händigte der 51-Jährige den Einsatzkräften zudem noch einen gefälschten Führerschein aus. Ermittlungen ergaben daraufhin, dass er gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Den 51-Jährigen erwarten nun gleich mehrere Anzeigen. (bau)