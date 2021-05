Augsburg-Kriegshaber

04.05.2021

Einbrecher scheitert an Eingangstüre eines Elektrofachgeschäfts in Augsburg

Ein Einbrecher wollte sich am Wochenende gewaltsam Zutritt in ein Elektrogeschäft in Kriegshaber verschaffen.

Ein unbekannter Täter versuchte, in ein Elektrogeschäft an der Ulmer Straße in Augsburg einzubrechen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Keinen Erfolg hatte ein bislang unbekannter Täter, der am Wochenende in ein Elektrogeschäft in Kriegshaber einbrechen wollte. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 8 Uhr, in der Ulmer Straße auf Höhe der 180er-Hausnummern. Der Täter wollte sich gewaltsam über die Eingangstüre Zugang verschaffen. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-3810 in Verbindung zu setzen. (eva)

