Fahrgast in Augsburg wird bei Vollbremsung von Bus verletzt

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat nach Angaben der Polizei einen Augsburger Linienbus ausgebremst - mit erheblichen Folgen für einen Passagier.

Ein Fahrgast in einem Linienbus hat sich am Montag bei einer Vollbremsung im Augsburger Stadtteil Kriegshaber eine Kopfwunde zugezogen, so die Polizei. Der Vorfall, in den ein Autofahrer verwickelt sein soll, ereignete sich gegen 15.55 Uhr. Nun wird nach Zeugen gesucht.

Nach Angaben der Polizei fuhr der Bus auf der zweispurigen Bürgermeister-Ackermann-Straße stadteinwärts. Kurz vor der Kreuzung zur Bundesstraße B17 kam es im zähfließenden Verkehr zu einem plötzlichen Spurwechsel eines Autofahrers, so die Polizei. Dieser sei so dicht vor dem Linienbus eingeschert, dass der Busfahrer eine Vollbremsung durchführen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Vollbremsung von Bus in Augsburg: Fahrgast verletzt

Bei der Bremsung stürzte ein 49-jähriger Fahrgast und zog sich eine blutende Wunde am Kopf zu. Sie musste vor Ort erstversorgt werden. Der unfallverursachende Autofahrer sei unerkannt weiter in Richtung Innenstadt gefahren. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2610 um Hinweise. (eva)