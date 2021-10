Pfarrer Frank Witzel ist zurück in Augsburg

Der 59-jährige evangelische Geistliche hat seine neue Stelle in St. Thomas in Kriegshaber angetreten. Wie Frank Witzels erster Eindruck ist und was er vorhat.

Sein Motorrad steht bereits in der Garage. Doch in seiner Wohnung neben der Kirche St. Thomas muss der neue Pfarrer Frank Witzel noch improvisieren, da etwa die Küche noch fehlt. Der 59-jährige evangelische Geistliche ist in Kriegshaber angekommen, pendelt aber noch zwischen Augsburg und seinem bisherigen Einsatzort im Kleinwalsertal. Dieses Zwischenstadium möchte Witzel nicht missen: "Das sind wichtige Momente im Leben, die einem einen unverbauten Blick auf die Situation bieten." Den Schwebezustand kann der Pfarrer auch noch eine Weile auskosten, weil er erst eine Woche nach seiner Amtseinführung an diesem Sonntag um 15 Uhr in St. Thomas in der deutsch-österreichischen Grenzregion verabschiedet wird.

Pfarrer Witzel will in Augsburg noch etwas "wuppen"

Ungewöhnlich ist auch, dass Witzel wieder nach Augsburg zurückkehrt. In der Friedensstadt kennen viele den leidenschaftlichen Motorradfahrer als Leiter des Citykirchen-Projekt "Annapunkt" in der Innenstadt, das er acht Jahre lang, bis zu seinem Wechsel 2013 ins Kleinwalsertal, prägte. Als er nun von verschiedenen Seiten gefragt worden sei, ob er sich vorstellen könnte, die vakante Stelle in St. Thomas zu besetzen, habe er nach reiflichem Überlegen ja gesagt. "Ich wollte noch mal etwas Neues wagen, etwas wuppen."

Der neue Pfarrer sieht Krisen als Chancen

Sein erster Eindruck von der Gemeinde ist sehr positiv: "Ich bin beindruckt, wie viele engagierte Menschen hier ihre Zeit, ihre Kraft und ihre Kreativität einbringen", sagt Frank Witzel. Der Netzwerkgedanke sei in St. Thomas ausgeprägt. "Jetzt geht es darum, die Energie dieser Menschen gut zu bündeln." Neben der Arbeit in St. Thomas freut sich der 59-Jährige, der mit seiner Lebensgefährtin ins Pfarrhaus zieht, auf "die vielgestaltige Stadtteilarbeit". Diese Verschiedenheit betrachte er als Chance. Wichtig ist dem Geistlichen, der auch ausgebildeter Traumatherapeut ist, "Krisen als Chancen" zu betrachten, etwa, wenn es um das Beschreiten neuer Wege nach der Corona-Pandemie geht. Derartige Prozesse betrachtet Witzel als "Geschenk des Himmels".

"Kirche gut in die Zukunft zu führen" ist dem gebürtigen Stuttgarter, der in Franken aufgewachsen ist, gemeindeübergreifend ein Anliegen. Nicht jede Pfarrei müsse alles machen. Im Blick hat Frank Witzel außerdem die Menschen, die der Kirche distanziert gegenüberstehen.

