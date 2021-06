Rettungswagen verunglückt auf dem Weg zum Einsatz

Der Rettungswagen stößt am Sonntagmittag auf der B 17 mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Die Beteiligten trugen leichte Verletzungen davon.

Auf dem Weg zu einem Einsatz verunglückte am Sonntag um kurz nach 13 Uhr ein mit drei Personen besetzter Rettungswagen. Wie die Polizei mitteilte, wollte das Fahrzeug an der Anschlussstelle Kriegshaber auf die B 17 auffahren, gleichzeitig wollte dort die Fahrerin eines VW Passats an dieser Stelle ausfahren und bremste vor dem Krankenwagen ab. Die Folge: Das Rettungsfahrzeug erfasste das Auto. Nach Polizeiangaben trugen die Beteiligten leichte Verletzungen davon und wurden in die Uniklinik gebracht. Während der Bergungsarbeiten kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. (bau)