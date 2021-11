Unbekannte Täter verletzen Chef eines Getränkemarkts in Augsburg

Das Trio lauerte dem Filialleiter eines Getränkemarkts offensichtlich auf. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zu der Tat am Dienstagabend in der Reinöhlstraße.

Alles andere als einen angenehmen Feierabend erlebte ein 58-jähriger Mann in Kriegshaber: Als der Filialleiter eines Getränkemarkts in der Reinöhlstraße (im Bereich der 100er Hausnummern) sein Geschäft am Dienstag um 20 Uhr verließ, wurde er unvermittelt von drei unbekannten Tätern angegriffen. Nach Polizeiangaben schlug einer der Täter dem Mann mit einem harten Gegenstand auf den Hinterkopf. Der 58-Jährige setzte sich zur Wehr, was das Trio dazu veranlasste, in Richtung Bürgermeister-Ackermann-Straße zu flüchten.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifen blieb ohne Erfolg. Der 58-Jährige erlitt eine leichte Kopfplatzwunde und wurde in der Uniklinik Augsburg versorgt. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Hinweise auf ein mögliches Raubdelikt haben sich nicht ergeben. Die Polizeiinspektion Augsburg 6 bittet nun die Bevölkerung um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2610, insbesondere zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich der Reinöhlstraße. Zu den unbekannten Tätern ist lediglich bekannt, dass es sich um dunkel gekleidete Jugendliche beziehungsweise Heranwachsende handelt. (bau)