Unbekannte schlagen an Taxen in Augsburg Scheiben ein

Zwei unbekannte Täter haben sich drei Taxen vorgeknöpft. Ein Anwohner hatte plötzlich ein lautes Geräusch gehört.

Der Vorfall spielte sich am frühen Freitagmorgen um 3.50 Uhr in der Columbusstraße im Augsburger Stadtteil Kriegshaber ab. Ein Anwohner hatte um die Zeit plötzlich einen lauten Schlag gehört. Unmittelbar danach beobachtete er zwei Unbekannte, die sich in östliche Richtung entfernten. Einer fuhr auf dem Fahrrad. Näher beschreiben konnte der Zeuge die Personen nicht.

Allerdings stellte der Anwohner fest, dass bei zwei abgestellten Taxen die Beifahrerscheibe eingeschlagen wurde. Er verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Einsatzkräfte bemerkten zudem, dass auch bei einem dritten, geparkten Taxi in der Columbusstraße die Scheibe der Beifahrerseite zerstört wurde.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro an den drei Fahrzeugen. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0821/323-2610. (ina)