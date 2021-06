Unbekannter entwendet Handtasche aus Auto in Augsburg

Ein Unbekannter hat in Kriegshaber das Beifahrerfenster eines Autos eingeschlagen. Er hatte es auf etwas abgesehen.

Eine Auto-Alarmanlage ist Sonntagnacht gegen 2.40 Uhr in der Burgauer Straße im Augsburger Stadtteil Kriegshaber losgegangen. Eine Anwohnerin wurde darauf aufmerksam. Als sie aus dem Fenster sah, war jedoch nichts mehr zu hören, lediglich die Warnblinkanlage war noch aktiv.

Als der Besitzer am nächsten Morgen zu seinem BMW kam, war die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren fehlte die schwarze Handtasche seiner Frau, in der unter anderem persönliche Papiere steckten. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter 0821/323 2610. (ina)