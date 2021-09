Unbekannter stiehlt an Tankstelle in Augsburg zwei Mal Feuerlöscher

An zwei Tagen hintereinander hat es ein Unbekannter auf eine Tankstelle in Kriegshaber abgesehen.

Der erste Vorfall geschah am vergangenen Samstag gegen 3 Uhr. Da entwendete ein unbekannter Täter einen Feuerlöscher vom Gelände einer Tankstelle in der Neusäßer Straße. Der Betreiber ersetzte diesen laut Polizei zeitnah. Das bewegte den Unbekannten offensichtlich dazu, auch den zweiten Feuerlöscher am darauffolgenden Sonntag gegen 1.20 Uhr zu stehlen.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 400 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0821/323-2610. (ina)