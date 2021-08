Zwei teure Fahrräder wurden aus Tiefgarage in Augsburg gestohlen

Nach dem Diebstahl der beiden E-Bikes in Kriegshaber bittet die Polizei um Hinweise.

Rund 3000 Euro Schaden haben Diebe angerichtet, die zwei E-Bikes aus einer Tiefgarage im Stadtteil Kriegshaber mitgehen ließen, so die Polizei. Die Tat ereignete sich am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag, 23 Uhr, und Montag, 14 Uhr, in einer Tiefgarage in der Reeseallee im Bereich der 20er-Hausnummern.

Gestohlen wurden ein E-Bike-Herrenrad der Marke Giant, Farbe schwarz/rot, sowie ein silberfarbenes Damen-Pedelec der Marke 2Sinus. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2610 um Hinweise. (eva)