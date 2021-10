Krise überwunden? Kurzarbeit rettet Tausende Stellen in der Region Augsburg

Plus Experten ziehen nach eineinhalb Jahren Corona-Pandemie eine Bilanz. Wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt hat und welche wirtschaftlichen Perspektiven bestehen.

Die Arbeitslosenquote liegt aktuell im Wirtschaftsraum Augsburg bei 3,9 Prozent. Mit Stand Ende September gab es knapp 15.300 Erwerbslose. Zum Vergleich: Im Mai 2020 lag die Quote bei 6,6 Prozent. Es war der Höchststand während der Corona-Pandemie. Nicht nur wegen der aktuellen Zahlen sprechen Arbeitsmarktexperten von einer positiven Entwicklung. Die Folgen der Corona-Pandemie würden langsam überwunden. Über viele Monate hinweg drohte in heimischen Unternehmen ein massiver Stellenabbau. Tausende Stellen standen auf dem Spiel.