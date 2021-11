Kritik an Corona-Regeln: Auch in Augsburgs Jugendhäusern gilt jetzt 2G

Plus Augburgs Stadtjugendring-Chef bringt die neue Corona-Verordnung zum Verzweifeln. Die Politik würde hier "Fehler wiederholen", sagt Helmut Jesske.

Damit hätte Helmut Jesske, Geschäftsführer des Augsburger Stadtjugendrings (SJR), nicht gerechnet. Doch die 15. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung brachte auch wieder Veränderungen für die Jugendarbeit mit sich. In Jugendhäusern gilt ab sofort 2G. Das heißt: Beschäftigte und Jugendliche müssen geimpft oder genesen sein.