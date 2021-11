Augsburg

vor 16 Min.

Kritik an Corona-Regeln: Was wird aus dem Augsburger "Unternehmerkreis Zukunft in Not"?

Das Unternehmerbündnis "Zukunft in Not" protestierte Anfang des Jahres auf dem Rathausplatz in Augsburg.

Plus Um die Augsburger Initiative, die den Lockdown kritisierte, ist es ruhiger geworden. Nun gibt es ein neue Gruppe mit Verbindungen zu Rechtskonservativen und zum Unternehmerkreis. Was ist der Hintergrund?

Von Jan Kandzora

Anfang des Jahres erregte der Augsburger Unternehmerkreis "Zukunft in Not" einige Aufmerksamkeit. Die Initiative sieht sich selbst als Vertreterin des Mittelstands, der Unternehmerkreis will zudem ein Sprachrohr derjenigen Betriebe sein, die unter den Folgen der Corona-Maßnahmen besonders leiden. Im Februar etwa präsentierten rund 200 Unternehmer auf dem Rathausplatz, was der Lockdown für sie und ihre Branche bedeutet. Die Initiative organisierte Pressekonferenzen und Demos, sie war präsent. Zuletzt allerdings ist es ruhiger geworden um das coronakritische Projekt. Dafür taucht nun eine neue Initiative auf, die sich „Dialogforum“ nennt und seit einigen Wochen Veranstaltungen in Augsburg und Umgebung organisiert. Dieses Forum weist personelle Überschneidungen zum Unternehmerkreis auf und ist politisch im rechtskonservativen Spektrum verortet. Was steckt dahinter?

