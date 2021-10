Augsburg

vor 47 Min.

Künstler ist entsetzt: Unbekannte stehlen Skulptur aus der Altstadt

Regelrecht fachgerecht haben Diebe am Holbeinplatz in Augsburgs Altstadt das Kunstwerk von Jan Kuck abmontiert und mitgenommen.

Plus Künstler Jan Kuck stellt derzeit im Rahmen des DesignWalk.Art Werke in der Altstadt aus. Nun haben Diebe zugeschlagen. Die Täter gingen professionell vor.

Von Ina Marks

Es müssen mindestens zwei Diebe gewesen sein. Künstler Jan Kuck ist am Boden zerstört. Unbekannte haben in der vergangenen Woche in der Nacht auf Dienstag auf dem Holbeinplatz eines seiner Kunstwerke gestohlen. Die grüne Neonskulptur, auf der in leuchtender Schrift das Wort "Burn" geschrieben stand, war eines von mehreren Kunstwerken, die derzeit in Augsburgs Altstadt gezeigt werden. Die Freiluftausstellung "DesignWalk.Art" findet noch bis 31. Oktober in vier bayerischen Städten statt, darunter in der Fuggerstadt. Für Kuck ist der Diebstahl aus einem Grund besonders schlimm.

