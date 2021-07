Kurioser Unfall: Autofahrerin demoliert Scheibe an Tram-Haltestelle

Die Polizei kam als Retter in der Not. Zahlen muss die Frau dennoch.

Kurioser Unfall in Oberhausen: Eine 64-jährige Pkw-Fahrerin fuhr am Donnerstag gegen 10.30 Uhr irrtümlicherweise parallel zur Ulmer Straße auf der Straßenbahn- und Busspur in östlicher Richtung in die Haltestelle am Oberhauser Bahnhof/Helmut-Haller-Platz ein.

Das Wendemanöver ging schief

Als sie ihren Fehler bemerkte, wollte die Fahrerin ihr Fahrzeug wenden. Nach Angaben der Polizei fuhr die Frau rückwärts über den Bordstein und gegen eine verglaste Seitenscheibe eines Wartehäuschens. Die Scheibe ging daraufhin zu Bruch. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1000 Euro.

Die 64-Jährige wurde mit einem Verwarnungsgeld belegt und im Anschluss sicher aus dem Haltestellenbereich geleitet. (möh)

