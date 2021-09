Augsburg

vor 48 Min.

LEW und Siedler setzen sich für Wildtiere und Blühwiesen in Augsburg ein

Plus LEW gibt mit grünen Inseln am Betriebsgelände in Augsburg-Oberhausen Wildtieren Lebensraum. Eine Initiative von Siedlern soll mehr Blühwiesen in die Stadt bringen.

Von Eva Maria Knab

Igel wohnen neben großen Kabeltrommeln, Bienen tanken Blütennektar neben einer Ladestation für E-Autos. Auch viele andere Wildtiere dürfen sich nun auf einem großen Firmengelände im Augsburger Stadtteil Oberhausen einnisten und ausbreiten. Der Energieversorger Lechwerke (LEW) hat auf seinem Betriebsstandort an der Stuttgarter Straße neue Lebensräume für bedrohte Arten angelegt. Dafür hat man sich einen bekannten Experten aus Augsburg ins Haus geholt. Man hat Mitarbeiter zum Mitmachen motiviert. "Wir wollen zeigen, was man im gewerblichen Umfeld für die heimische Flora und Fauna tun kann", sagt Pressesprecher Ingo Butters.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen