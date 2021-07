Augsburg

vor 35 Min.

L'Osteria eröffnet eine Filiale in den Meran-Arkaden in Lechhausen

L´Osteria eröffnet in Lechhausen eine Filiale.

Plus In Lechhausen eröffnet eine weitere Filiale der Restaurant-Kette L'Osteria. Sie ist einer der Mieter in den neu entstehenden "Meran-Arkaden".

Im Augsburger Stadtteil Lechhausen entsteht derzeit nahe dem EGM-Center an der Meraner Straße ein neues Fachmarktzentrum, das den Namen "Meran Arkaden" trägt und schon jetzt mit einem vielseitigen Mieterbesatz wirbt. Während der Sportartikel-Händler Decathlon seinen Einzug noch vorbereitet, begrüßt das Restaurant L'Osteria ab 1. Juli seine Gäste.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen