vor 22 Min.

Lärm, Müll, Urin: Auch in den Seitengassen der Maxstraße leiden Anwohner

Geigenbaumeister Samuel Rusch sagt, die Situation in Augsburgs Innenstadt habe sich über die Jahre hinweg verschärft.

Plus Seit Jahren hat sich die Situation in und um die Augsburger Maxstraße verschärft, sagen Anwohner und Händler in den anliegenden Straßen. Nun fürchten sie eine Verlagerung.

Von Miriam Zissler

Die Auswüchse in der Maximilianstraße haben viele Menschen entsetzt. Wer die Entwicklung schon lange beobachtet, sind die Menschen, die in den Seitengassen und -straßen der Maxstraße leben und arbeiten. Sie leiden unter Lärm, Vandalismus, Uringestank und Dreck – oft herrschten hier schlimmere Zustände als auf der Maxstraße selbst. Die Betroffenen kritisieren Versäumnisse der Stadt. Eine Bestandsaufnahme.

