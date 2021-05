Augsburg

Lässt die geplante Tramlinie 5 Radfahrern und Fußgängern zu wenig Platz?

An der Kreuzung Rosenau-/Pferseer Straße in Augsburg werde es im Zuge des Baus der Linie 5 künftig noch enger werden, warnt das Forum Augsburg lebenswert.

Plus Ein Zusammenschluss von Verkehrs- und Umweltverbänden sieht schwere Defizite bei der Planung der Linie 5 in Augsburg. Die Aktiven machen mehrere Gegenvorschläge.

Von Stefan Krog

An den Plänen zur Trassierung der Straßenbahnlinie 5 in Bahnhofsnähe gibt es jetzt auch Kritik von Fahrradfahrern und Naturschützern. Bei der von den Stadtwerken eingereichten Planung sei es vor allem darum gegangen, die Straßenbahn "irgendwie reinzuquetschen" und nicht den Verkehr systematisch neu zu ordnen, so Arne Schäffler, Vorstandsmitglied im Allgemeinen Deutschen Fahrradclub und stellvertretender Vorsitzender des Forum Augsburg lebenswert (FAL), einem Zusammenschluss von Verkehrs- und Umweltverbänden. Geht der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs hier auf Kosten des Radverkehrs?

