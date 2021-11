Augsburg

vor 34 Min.

Lange Schlangen, begrenzte Termine: Impfstau in der Maxstraße sorgt für Frust

Plus Morgens bilden sich vor der Impf- und Teststation in der Augsburger Maxstraße Schlangen. Wartende reagieren zunehmend mit Unverständnis. Was die Stadt jetzt unternimmt.

Die Fahrt nach Augsburg war für sie umsonst. Bis aus Schrobenhausen kam Anna Vasele mit Schwägerin und Nichte am Mittwochvormittag in die Maximilianstraße. Die drei Frauen wollten sich in der dortigen Impf- und Teststation ihre Erstimpfung abholen. Doch dafür muss man derzeit früher aufstehen. Das allein zeigt die lange Schlange an Wartenden, die sich auf dem Fußweg entlang bildet. Vorübergehend reicht sie sogar an der Bar Pantheonlounge bis ums Eck in die Heilig-Grab-Gasse. Als gegen elf Uhr eine Mitarbeiterin des Impfzentrums zusammen mit einem Sicherheitsmann den Wartenden verkündet, sie kämen heute nicht mehr zum Impfen dran, regt sich Unmut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen