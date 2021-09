Augsburg

17.09.2021

Laschet warnt bei Wahlkampfauftritt in Augsburg vor Links-Koalition

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet sprach am Freitagabend auf dem Gaswerk-Areal. Im Hintergrund steht der Augsburger CSU-Direktkandidat Volker Ullrich.

Plus Armin Laschet spricht auf dem Gaswerk-Areal vor etwa 600 Gästen. Die Warnung vor Rot-Rot-Grün nimmt dabei viel Raum ein. Am Rande der Veranstaltung kommt es zu einem Protest.

Von Stefan Krog

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat am Freitagnachmittag vor etwa 600 Besuchern und Besucherinnen auf dem Gaswerk-Areal bei einem einstündigen Kurzabstecher nach Schwaben vor einem möglichen rot-rot-grünen Regierungsbündnis im Falle eines SPD-Wahlsiegs gewarnt. Vor der Kulisse des vor 20 Jahren stillgelegten Gaskessels, der inzwischen zum Kreativquartier umgebaut wird, sagte der NRW-Ministerpräsident, Deutschland stehe vor einer ähnlichen Herausforderung. Nordrhein-Westfalen habe vor 65 Jahren gut vom Bergbau gelebt, inzwischen habe man einen Strukturwandel bewältigen müssen. "Und wir stehen in Deutschland jetzt wieder vor einem großen Transformationsschritt: Wie bleiben wir ein Industrieland und wirtschaften trotzdem klimaneutral?", so Laschet.

