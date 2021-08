Augsburg

Laser-Messungen zeigen: In der Innenstadt kehrt das Leben zurück

Plus Die Stadt Augsburg ermittelt in der Innenstadt die Passantenfrequenz per Laser. Interessant ist dabei der Vergleich zu den Zahlen vor der Corona-Pandemie.

Von Katharina Funkner und Michael Hörmann

Die Stadt Augsburg setzt jetzt verstärkt moderne Technik ein, um zu erfahren, wie viele Menschen sich in der Innenstadt aufhalten. An fünf Orten gibt es seit Jahresanfang Zählstellen. Per Laser wird ermittelt, wie viel dort jeweils los ist. Erste Ergebnisse liegen vor. Dabei zeigt sich, dass vor allem in den zurückliegenden Wochen die Innenstadt wieder gut besucht war. Speziell an Samstagen lag die Frequenz ähnlich hoch wie vor der Corona-Pandemie. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle sieht in den Zahlen eine Bestätigung, dass sich die Aktionen gelohnt haben, die die Menschen nach Augsburg ziehen sollen. Verwiesen wird dabei auf das umfangreiche Programm des Stadtsommers.

