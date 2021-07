Lauf-Event abgesagt: Den Augsburger Firmenlauf gibt es nur in virtueller Form

Organisatorin Katja Mayer sagt den Augsburger Firmenlauf 2021 als Präsenzveranstaltung ab. Am 29. September ist trotzdem ein Event in abgespeckter Form geplant.

Der M-net Firmenlauf in Augsburg war vor Corona mit jeweils rund 12.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern die beliebteste Breitensportveranstaltung in Schwaben. Im Vorjahr bremste die Pandemie das Event aus, eine Massenveranstaltung am Messegelände gab es nicht. Die Teilnehmenden drehten individuell ihre Runden, ein sogenannter virtueller Lauf fand statt. In diesem Jahr sollte es wieder eine größere Veranstaltung an der Messe geben. Interessierte hatten in den zurückliegenden Wochen die Möglichkeit, sich für den Lauf anzumelden. Die Resonanz ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Organisatorin Katja Mayer hat den Präsenzlauf abgesagt. Gestrichen ist der Termin aber nicht komplett.

Es bleibt am Mittwoch, 29. September, bei einem virtuellen Lauf. Geplant ist, dass es im Stadtgebiet zudem mehrere Aktionsflächen geben wird. Katja Mayer bedauert, wie sie auf Anfrage unserer Redaktion sagt, die Absage der Veranstaltung rund um die Messe. Der Präsenzlauf hätte am 29. September um 18 Uhr begonnen, danach war eine Party an der Messe inklusive einem Konzert vorgesehen. Um in die weitere Planung einzusteigen, war die Vorgabe gemacht worden, dass sich eine Mindestteilnehmerzahl von 5000 Läufern anmelden sollte.

Im September ist wieder Firmenlauf – auch dieses Mal laufen die Sportler virtuell miteinander. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivfoto)

Die Nachfrage war nicht so hoch. "Zuletzt waren etwa 3700 Personen für den Lauf gemeldet – eine Zahl, mit der eine wirtschaftlich sinnvolle Durchführung des Laufes nicht möglich gewesen wäre", erläutert Mayer. Dabei sei die Anmeldephase gut angelaufen. Schnell seien mehr als 3000 Startplätze vergeben worden, danach verlief die Anmeldung schleppend.

Katja Mayer sah daher keine andere Möglichkeit, als das große Laufevent abzuspecken. "Uns blutet das Herz, denn als Veranstalter lieben wir einfach unsere echten Läufe. Wir hatten uns, nach mehr als einjähriger coronabedingter Pause, schon sehr darauf gefreut, unsere Läufer endlich wieder vor Ort an der Messe begrüßen zu dürfen", sagt sie. Unter den jetzigen Gegebenheiten seien Organisation und Finanzierung einer derartigen Großveranstaltung wirtschaftlich einfach nicht darstellbar. Daran ändere auch die Unterstützung der Partner und Sponsoren nichts.

Firmenlauf in Augsburg: Vorarbeiten sind teuer und aufwendig

Zudem wäre mit dem Erreichen der Mindestteilnehmerzahl ohnehin nur die "erste Hürde" genommen worden, führt die Veranstalterin aus. Denn die aktuell geltenden Verordnungen hätten den Lauf zwar zugelassen, aber ob dies, gerade angesichts der derzeit steigenden Entwicklung der Corona-Zahlen und der problematischen Delta-Variante, zum Veranstaltungszeitpunkt ebenso der Fall gewesen wäre, sei zumindest fraglich.

Bereits getätigte Anmeldungen können nun in einen Startplatz für den virtuellen Lauf umgewandelt werden. Die Gebühren pro Startplatz betragen laut Veranstalter 17 Euro. Darin enthalten ist, neben der Nutzung der App, auch ein Goodie-Bag mit Beigaben der Sponsoren sowie die Finisher-Medaille und die Nutzung der Aktionspunkte vor Ort. Auf Wunsch können Anmeldungen zum Präsenzlauf kostenlos storniert werden.

So läuft es mit der virtuellen App beim Augsburger Firmenlauf 2021

Der virtuelle Lauf bedient sich der App viRACE. Über diese App sind alle Teilnehmer verbunden und können während des gesamten Veranstaltungstags individuell auf ihrer jeweils selbst gewählten Strecke die 6,3 Kilometer des M-net Firmenlaufs absolvieren. viRACE zeichnet Distanz und Wettkampfzeit auf. Diese Daten werden übermittelt und dienen so zur Erfassung in einer gemeinsamen Wertungsliste aller Starter und zur Erstellung individueller Teilnehmerurkunden, teilt das Organisationsteam mit. Per Markierung von "Favoriten" in der App ist der direkte Vergleich mit bereits gelaufenen oder gleichzeitig startenden Teilnehmern möglich – so erhalten Läuferinnen und Läufer nicht nur ihre eigenen Zwischenzeiten, sondern auch die ihres gewählten "Gegners" per Audio-Ansage aus der App.