Augsburg

vor 26 Min.

Lech trifft Wertach: Naturschauspiel in der Augsburger Wolfzahnau

In der Wolfzahnau am Zusammenfluss von Lech und Wertach gibt es gerade ein besonderes Naturschauspiel zu erleben: Der Kontrast zwischen dem milchigen Lechwasser und dem erdigen Wertachwasser ist angesichts der hohen Wasserstände beider Flüsse gerade besonders deutlich zu sehen. Als dieses Foto vor einigen Tagen entstand, war kurz zuvor viel Wasser aus dem Forggensee bei Füssen abgelassen worden, was die Trübung des Lechwassers, das sonst eher grünlich scheint, mit erklären könnte. Nach einigen Hundert Metern Fließstrecke haben sich Lech und Wertach soweit vermischt, dass kein Unterschied mehr zu erkennen ist. (skro)

