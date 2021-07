Augsburg

04.07.2021

Lechflimmern: Filmvergnügen mit Schlafsack, Decke und Mückenspray

Plus Das Open-Air-Kino Lachflimmern in Augsburg am Plärrerbad hat viele Fans. Viele Besucher sind froh, dass es das Angebot wieder gibt - und es bereits verlängert wurde.

Von Michael Eichhammer

Kino unterm Sternenhimmel ist für jeden Cineasten etwas Besonderes - nach Monaten ohne Möglichkeit, überhaupt ins Kino zu gehen, einmal mehr. Die Freude über das Filmvergnügen ist beim Lechflimmern spürbar. "Im Lockdown hatte man eine Sehnsucht, etwas zu unternehmen und Leute zu treffen. Es fehlte das Zwischenmenschliche", sagt Beate Brandl. Sie schaut sich am Freitag mit drei Freundinnen das Freddy-Mercury-Biopic "Bohemian Rhapsody" auf der großen Leinwand im Familienbad am Plärrer an. Für das Quartett ist das Kino-Open-Air Lechflimmern seit vielen Jahren eine feste Größe in den Freizeitplänen. Entsprechend groß ist die Freude darüber, dass die Zwangspause durch Corona ein Ende hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

