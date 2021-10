Aggressiver Mann sucht an Tankstelle Streit

Nach einer Auseinandersetzung an einer Tankstelle hatte ein 36-Jähriger einen Platzverweis erhalten. Doch er kam wieder.

Zu einer Auseinandersetzung zweier Männer ist es am Mittwochabend gegen 20.40 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Schillstraße im Stadtteil Lechhausen gekommen. Laut Polizei haben sich ein 36-Jähriger und ein 18-Jähriger in die Haare bekommen.

Als die Einsatzkräfte der Polizei eintrafen, ließ sich der Ältere nur schwer beruhigen. Laut Polizei schrie er laut herum, verhielt sich äußerst aggressiv und kam dem erteilten Platzverweis nur widerwillig nach. Nachdem die Situation geklärt schien und die Streifenbesatzungen bereits wieder abgerückt waren, erreichte die Polizei nach wenigen Minuten eine erneute Mitteilung: Der 36-Jährige ist wieder an der Tankstelle aufgetaucht und suchte Streit.

Die Einsatzkräfte nahmen ihn diesmal in Gewahrsam und brachten ihn in den Polizeiarrest. Die Hintergründe der vorangegangenen Auseinandersetzung werden nun im Zuge eines Ermittlungsverfahrens geklärt. (ina)

