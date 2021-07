Auto angefahren und geflüchtet

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Lechhausen.

In der Schillstraße wurde am Dienstag zwischen 22.00 und 23.00 Uhr ein in der Schillstraße (Höhe Hausnummer 19) geparkter schwarzer Volvo an der linken Seite angefahren. Der Streifschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Telefon 0821/323-2310 entgegen. (bau)