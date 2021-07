Bagatellunfall in Augsburg hat für eine Frau Folgen

Es war nur ein kleiner Auffahrunfall in Augsburg, der allerdings hat für eine 50-Jährige weitreichende Folgen.

Ein Auffahrunfall zwischen einem 33-jährigen VW Passat-Fahrer und einer 50-jährigen Hyundai-Fahrerin hat sich am Dienstagabend gegen 20.50 Uhr in Lechhausen an der Kreuzung Neuburger Straße/Schillstraße ereignet.

Als der VW-Fahrer in die Schillstraße abbiegen wollte, bremste er ab. Die Autofahrerin erkannte die Situation zu spät und rollte leicht auf den VW auf. Dabei entstand lediglich ein geringer Sachschaden. Beide stiegen zunächst aus und verständigten die Polizei. Die Beamten wiesen sie an, die Kreuzung zu räumen und bei der nahe gelegenen Tankstelle auf die Streife zu warten. Daran hielt sich allerdings nur der Autofahrer. Die Frau hingegen fuhr laut Polizei daran vorbei und war weg - offenbar nicht grundlos.

Als die Beamten die 50-Jährige an ihrer Halteranschrift antrafen, stellte sich heraus: Die Frau besaß keine Fahrerlaubnis, zudem stand sie offenbar unter Betäubungsmitteleinfluss. Ein Drogenschnelltest fiel positiv aus. Sie muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge berauschender Mittel, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten. (ina)