Betrunkener ohne Führerschein verursacht Verkehrsunfall

Der 35-Jährige Mann muss sich jetzt wegen mehrerer Delikte verantworten. Neben Alkohol waren bei ihm auch Drogen im Spiel.

Wegen mehrerer Delikte muss sich nun ein 42-jähriger Mann verantworten, der am Montag gegen 18 Uhr mit seinem Opel in der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs war. Als er verkehrsbedingt auf Höhe der Stätzlinger Straße bremsen musste, konnte ein 35-Jähriger nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf. Bei der Unfallaufnahme zeigte der 35-Jährige laut Polizei deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung, was ein entsprechender Atemalkoholtest mit einem Wert von fast zwei Promille bestätigte. Weiterhin ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und ordnete eine ärztliche Blutentnahme an. Der Führerschein des 35-Jährigen konnte allerdings nicht sichergestellt werden, da er über gar keine Fahrerlaubnis verfügte. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. (bau)