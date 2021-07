Elfjähriges Mädchen wird bei Unfall in Lechhausen verletzt

Weil eine Autofahrerin die Vorfahrtsregeln missachtet, kommt es zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug. Bei dem Unfall wird eine Elfjährige verletzt.

Unfall am Sonntagabend in Lechhausen: Gegen 20.15 Uhr fuhr eine 26-jährige Pkw-Fahrerin die Tilsiter Straße in Richtung Norden. An der Kreuzung zur Steinernen Furt übersah die 26-Jährige einen bevorrechtigten Pkw einer 35-Jährigen und fuhr mit der Front in deren linkes Fahrzeugheck, teilt die Polizei mit.

Unfall in Augsburg: Das verletzte Mädchen saß auf dem Rücksitz

Bei dem Unfall wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. Während die 35-jährige Geschädigte ebenfalls nur leichte Verletzungen davon trug, erlitt ihre auf dem Rücksitz befindliche elfjährige Tochter vermutlich eine Fraktur am Fuß. Das Kind wurde zur weiteren Behandlung in die Kinderklinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 2000 Euro. (möh)