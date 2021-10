Frau ist berauscht und ohne Führerschein in Augsburg unterwegs

Eine 40-jährige Frau fiel in Lechhausen durch Fahrverstöße auf. Jetzt wird sie wegen zweier Delikte angezeigt.

Eine besorgte Verkehrsteilnehmerin informierte am Montag gegen 21 Uhr die Polizei, dass im Bereich der Schillstraße eine Autofahrerin mit unsicherer Fahrweise unterwegs sei. Sie habe unterem anderem eine rote Ampel missachtet. Eine Überprüfung an der Halteradresse ergab, dass eine 40-Jährige mit dem Pkw eines Verwandten unterwegs war. Sie gab an, vor der Fahrt starke Medikamente genommen zu haben, da sie unter chronischen Schmerzen leide.

Wie sich bei der Überprüfung dann herausstellte, ist die Frau auch nicht mehr im Besitz eines gültigen Führerscheins und hätte somit ohnehin kein Auto fahren dürfen. Nun wird sie laut Polizei wegen Trunkenheit im Verkehr infolge berauschender Mittel und zusätzlich noch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. (bau)