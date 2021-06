Hoher fünfstelliger Schaden bei Küchenbrand in Augsburg

Bei einem Feuer am Samstag in Lechhausen entstand ein hoher Sachschaden. Die Polizei unterstützte die Löscharbeiten mit einer Drohne.

In der Blücherstraße hat es am Samstagmittag in einer Dachgeschoßwohnung einen ausgedehnten Küchenbrand gegeben. Es entstand ein Schaden in hoher fünfstelliger Höhe. Verletzt wurde niemand. Als die Feuerwehr zum Haus kam, schlugen die Flammen bereits meterhoch aus den Dachfenstern.

Brand in Lechhausen: Übergreifen des Feuers wurde verhindert

Die Einsatzkräfte löschten den Brand unter Atemschutz mit Druckluftschaumrohren innerhalb weniger Minuten. Ein Übergreifen des Feuers aufs komplette Dach bzw. das angrenzende Haus konnte so verhindert werden. Die Feuerwehr setzte zwei Drehleitern ein. Das offene Dach wurde mit Folien gesichert. Insgesamt dauerte der Einsatz etwa fünf Stunden.

Brand, Feuer, Blücherstraße, Polizei, Berufsfeuerwehr, Feuerwehr, Feuerwehrleute entfernen die auf dem Dach angebrachte Photovoltaikanlage Foto: Peter Fastl

Um Glutnester und verborgene Brandherde zu finden, unterstützte die Polizei den Einsatz mit einer Drohne, die mit Wärmebildkamera ausgestattet ist. Weil auf dem Dach eine Photovoltaikanlage montiert ist, die den Zugang erschwerte, seien die Aufnahmen eine große Hilfe gewesen, so die Feuerwehr. (skro)