Im Drogenrausch: Mann in Augsburg erfindet einen Einbruch

Ein 36-Jähriger Mann in Augsburg steht unter Drogeneinfluss und erzählt den Polizeibeamten von einem Einbruch, den es gar nicht gab.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hatte ein Mann die Polizei alarmiert und gab an, Einbrecher hätten sich Zutritt zu seiner Wohnung verschafft und ihm dann Drogen verabreicht. Der sichtlich unter Betäubungsmitteln stehende Mann gab bei Eintreffen der Polizei dann aber an, die Drogen doch selbst konsumiert zu haben. In der Wohnung fanden die Beamten noch Reste des Rauschmittels, heißt es in einer Mitteilung.

Aufgrund seiner schlechten Verfassung wurde der Mann mit dem Rettungsdienst in die Uniklinik gebracht. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (nist)