Jugendlicher zündet mobile Toilette an

Ein Jugendlicher hat in Lechhausen offenbar eine mobile Toilette in Brand gesteckt. Ein Zeuge machte Beobachtungen.

Ein Augsburger hat am Montagabend gegen 20.30 Uhr aus seiner Wohnung in der Königsberger Straße in Lechhausen drei Jugendliche beobachtet. Nachdem einer der drei wieder aus einer mobilen blauen Toilette herauskam, brannte diese ab.

Die Berufsfeuerwehr löschte das Feuer. Eine Beschreibung der drei Jugendlichen liegt laut Polizei nicht vor. Der Sachschaden liegt im oberen dreistelligen Bereich. Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (ina)