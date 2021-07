Ladendieb geht mit gestohlenem E-Bike auf Diebestour

Ein Mann in Augsburg muss sich nun nicht nur für den Schnapsklau, sondern auch für den Diebstahl des Fahrrads verantworten.

Einen 35-jährigen Mann konnte die Polizei gleich mehrerer Straftaten überführen. Zunächst wurden die Beamten am Donnerstag gegen 15 Uhr in einen Supermarkt in der Neuburger Straße gerufen. Dort hatte ein Verkäufer den Mann beim Diebstahl von zwölf Flaschen hochprozentigen Alkohols im Wert von über 70 Euro auf frischer Tat ertappt.

Die Polizeibeamten stellten nach der Aufnahme des Sachverhalts fest, dass der Ladendieb mit einem hochwertigen E-Bike unterwegs ist. Eine Überprüfung der Rahmennummer ergab, dass das Fahrrad im April bei der Polizei in Nördlingen als gestohlen gemeldet worden war. Das E-Bike im Wert von 3000 Euro wurde daraufhin sichergestellt und dem rechtmäßigen Besitzer zugeführt. Der 35-Jährige muss sich nun auch für diesen Diebstahl verantworten. (bau)