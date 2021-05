Mountainbike von Dachboden gestohlen

Ein Unbekannter ist in ein Dachboden-Abteil eines Mehrfamilienhauses in Lechhausen eingebrochen. Dann ließ er etwas mitgehen.

Ein Unbekannter hat sich Zutritt zu einem Dachboden eines Mehrparteienhauses in der Robert-Bosch-Straße in Lechhausen auf Höhe der 10er-Hausnummern verschafft. Dort brach er ein mit einem Vorhängeschloss gesichertes Abteil auf und entwendete daraus ein schwarzes Mountainbike im Wert von rund 350 Euro. Die Tat geschah in der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 10 Uhr. Hinweise unter 0821/323-2310. (ina)