Nach Schockanruf bei Seniorin: Polizei nimmt 18-Jährigen fest

Nachdem Betrüger ihr am Telefon Lügen auftischten, hob eine Augsburger Seniorin 30.000 Euro ab. Bei der Übergabe aber erfolgte der Zugriff der Polizei.

Ein 90 Jahre alte Augsburgerin ist Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Was die Täter aber nicht wussten, im Hintergrund ermittelte bereits die Polizei.

Die Seniorin wurde am vergangenen Freitag von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen. Der Betrüger gab vor, dass die Enkelin der Frau einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und deswegen ins Gefängnis müsse. Die vermeintliche, völlig in Tränen aufgelöste "Enkelin" sprach sogar mit "ihrer" Oma am Telefon, um die Glaubhaftigkeit der Geschichte zu unterstreichen.

Nach mehreren wechselnden Gesprächspartnern wurde ein Kompromiss ausgehandelt, nachdem bei Bezahlung eines hohen fünfstelligen Geldbetrags an einen Rechtsanwalt die Haftstrafe gegen Kaution ausgesetzt werden könne. Nachdem die Seniorin den geforderten Betrag nicht aufbringen konnte, einigte man sich auf 30.000 Euro. Die 90-Jährige hob sie umgehend bei einer Bankfiliale ab.

Telefonbetrug: Mit dem Abholer traf auch die Augsburger Polizei ein

Anschließend sollte die betagte Augsburgerin das Geld an den Mitarbeiter des Rechtsanwalts an einem vereinbarten Treffpunkt übergeben. Zeitgleich mit dem Abholer trafen allerdings auch zivile Polizeibeamte dort ein. Sie nahmen den 18-jährigen Mittelsmann aus Polen an Ort und Stelle fest. Das Geld wurde sichergestellt und der ahnungslosen Geschädigten wieder ausgehändigt. Wie die Polizei berichtet, wurde aufgrund polizeilicher Erkenntnisse in enger Zusammenarbeit mit Kollegen aus anderen Bundesländern die geplante Tat zeitnah erkannt und vereitelt.

Der 18-Jährige wurde am Samstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Er erließ den von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Haftbefehl wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs und setzte ihn in Vollzug. Der junge Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und sitzt nun in Untersuchungshaft. (ina)

