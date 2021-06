Nach zwei Unfallfluchten sucht die Polizei in Augsburg Zeugen

Im Augsburger Stadtteil Lechhausen sind ein Auto und eine Garagentor von Unbekannten beschädigt worden. Wer kann helfen, die Unfallfluchten aufzuklären?

Nach zwei Fällen von Unfallflucht sucht die Augsburger Polizei Zeugen. Beide Zwischenfälle ereigneten sich in Lechhausen. Zwischen Samstag, 12. Juni, 19 Uhr, und Sonntag, 13. Juni, 19 Uhr, wurde ein schwarzer BMW X1 laut Polizei mutmaßlich von einem vorbeifahrenden Fahrrad- bzw. Scooter-Fahrer an der Beifahrerseite beschädigt. Das Fahrzeug war in der Kantstraße (kurz vor der Einmündung zur Linken Brandstraße) am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der verursachte Schaden wurde mit rund 1000 Euro angegeben.

Unfallflucht im Augsburger Stadtteil Lechhausen

Am Samstag, 12. Juni, zwischen 22 und 23.15 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeuglenker gegen das Garagentor eines Garagenhofes in der Fraunhoferstraße (im Bereich der 23er-Hausnummern). Der Geschädigte hörte nach Angaben der Polizei im genannten Zeitraum einen Knall, konnte diesen zunächst aber nicht zuordnen. Das Schadensbild lässt nach Einschätzung der Beamten eher auf ein Motorrad schließen, das mit dem Vorderrad gegen die Garage fuhr und dort einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro verursachte. Hinweise zu beiden Fällen werden unter der Telefonnummer 0821/323-2310 erbeten. (AZ)