Polizei sucht Besitzerin eines gestohlenen Fahrrades

Nachdem die Polizei in Lechhausen einen Streit geschlichtet hatte, traf sie wenig später einen der Protagonisten an. Dieser hatte plötzlich ein Fahrrad bei sich.

Nach einem Streit in der Nacht auf Sonntag, der von der Polizei zunächst geschlichtet wurde, stellte dieselbe Streifenbesatzung kurze Zeit später gegen 1.50 Uhr einen der Beteiligten an der Fußgängerampel bei der Hans-Böckler-Straße/Neuburger Straße in Lechhausen. Der 23-Jährige führte ein Fahrrad mit, das er zuvor noch nicht dabei hatte.

Daraufhin angesprochen gab der mit über 1,3 Promille alkoholisierte junge Mann an, dass ihm das Rad von einer unbekannten Person überlassen wurde, beschreiben konnte er den Samariter allerdings nicht, so die Polizei. Die Beamten stellten das mutmaßlich gestohlene Fahrrad sicher und nahmen es zur Dienststelle mit. Bei dem Rad handelt es sich um ein silber-blaufarbenes Damenrad der Marke Hercules mit einem mutmaßlich nicht sehr hohen Zeitwert. Wer ein derartiges Fahrrad vermisst, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0821/323 2310 melden. (ina)