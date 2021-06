Polizei sucht Zeugen für versuchten Einbruch in Lechhausen

Eine Frau aus Lechhausen hat am Mittwoch vermutlich Einbrecher an ihrer Türe gehört und die Polizei alarmiert.

Eine Anwohnerin in der Tauentzienstraße in Lechhausen dürfte am Mittwoch ziemlich erschrocken sein, als sie gegen 22.05 Uhr Geräusche an ihrer Haustüre hörte. Sie alarmierte die Polizei über Notruf. Vor dem Wohnanwesen konnte die Frau dann zwei Männer sehen, die sich, vermutlich durch das nun angeschaltete Licht alarmiert, wieder entfernten. Anschließend stiegen die beiden Männer in ein Auto und fuhren in Richtung Kleesiedlung davon.

Spuren deuten auf versuchten Einbruch hin

Die Männer werden wie folgt beschrieben: korpulent und dunkel gekleidet. Bei dem Auto handelte es sich vermutlich um einen Opel oder Nissan in dunkler Farbe (evtl. dunkelblau) und mit rumänischem Kennzeichen. Aufgrund der Spuren an der Haustür geht die Polizei von einem Einbruchsversuch aus. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die etwas Auffälliges beobachtet haben oder Hinweise zu den Personen oder deren Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter 08212/323-3810 an die Kripo Augsburg zu wenden. (nist)