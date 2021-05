Rollerfahrer baut Unfall im Drive-in eines Augsburger Schnellrestaurants

Ein Rollerfahrer fährt im Drive-in-Bereich eines Schnellrestaurants in Augsburg auf ein stehendes Auto auf. Dann flüchtet er.

Zu einem Unfall im Drive-in-Bereich eines Schnellrestaurants ist es am Samstagabend in der Meraner Straße gekommen. Nach Auskunft der Polizei fuhr ein 27-Jähriger mit seinem grauen Audi gegen 19.15 Uhr in den Drive-in-Bereich und gab seine Bestellung am Schalter ab. Währenddessen fuhr ihm ein bislang unbekannter Rollerfahrer auf den stehenden Wagen auf.

An dem Audi entstand dadurch ein Schaden im Bereich der Heckstoßstange. Die beiden Männer verständigten sich den Angaben zufolge, dass sie sich auf dem angrenzenden Parkplatz treffen würden, um Personalien auszutauschen. Während der 27-Jährige durch den Drive-in fuhr, um zu dem Parkplatz zu gelangen, wendete der Rollerfahrer und fuhr davon.

Der entstandene Schaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt, so die Polizei. Der Rollerfahrer wird wie folgt beschrieben: Er soll etwa 30 Jahre alt und um die 1,70 Meter groß sein und eine kräftige Statur haben. Um Hinweise bittet die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (jaka)