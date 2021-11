Telefonieren am Steuer deckt Straftat auf

Die Polizei in Augsburg ertappte einen 59-Jährigen beim unerlaubten Telefonieren mit dem Handy. Das hat Folgen für den Mann.

Man sollte nicht am Steuer eines Fahrzeugs mit dem Handy telefonieren. Genau das tat ein 59-jähriger Mann am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr bei einer Fahrt in der Aindlinger Straße. Sein Pech: Er wurde dabei von der Polizei beobachtet. Sein noch größeres Pech: Bei der Kontrolle zeigte der Telefonierer den Einsatzkräften lediglich die Kopie eines Führerscheins vor, was Anlass zu weiteren Recherchen gab.

Es stellte sich letztlich heraus, dass der 59-Jährige gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Seinen weiteren Weg musste er zu Fuß zurücklegen, da seine Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurden. Er muss sich nun laut Polizei nicht nur wegen des Telefonierens am Steuer, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (bau)