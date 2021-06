Wasserwacht rettet 25-jährigen im Lech in Augsburg vor dem Ertrinken

Ein junger Mann war am Lech in Augsburg beim Baden, als ihn die Strömung 1600 Meter weit mitriss. An der Rettungsaktion des Nichtschwimmers war auch ein Hubschrauber beteiligt.

Einsatzkräfte der Wasserwacht haben am Mittwoch gegen 18 Uhr einen 25-jährigen Mann aus dem Lech gezogen und vor dem Ertrinken gerettet. Laut Polizei war der Nichtschwimmer zusammen mit einem Freund im Lech in Höhe des Flößerparks an der Radetzkystraße beim Baden gewesen. An dieser Stelle teilt sich der Lech aufgrund einer Kiesbank in zwei Ströme, wovon einer ruhig und seicht ist, der andere hingegen tief und mit starker Strömung. Hier befanden sich die beiden Freunde, als der 25-jährige von der Strömung erfasst und mitgerissen wurde. Sein Freund versuchte ihm zu Hilfe zu kommen, scheiterte aber an dem Strömungsgewässer, so die Polizei.

Nichtschwimmer aus Lech in Augsburg gerettet

Die alarmierten Rettungskräfte inklusive eines Rettungshubschraubers suchten unmittelbar darauf den Flussverlauf ab und konnten den Abgetriebenen rund 1600 Meter weiter auf Höhe der Dr.-Otto-Meyer-Straße im Wasser treibend lokalisieren. Während dessen Position vom Hubschrauber aus markiert wurde, bargen Rettungsschwimmer der Wasserwacht den 25-Jährigen und zogen ihn mit Unterstützung eines Polizeibeamten ans Ufer. Der Notarzt konnte den Nichtschwimmer wiederbeleben. Anschließend wurde der Verunglückte zur weiteren Behandlung in die Uniklinik gebracht.

Die Augsburger Wasserwacht betont, dass nur auf Grund der gut funktionierenden Rettungskette, beginnend von der Mitteilung durch Passanten bis hin zum Zusammenwirken aller eingesetzten Hilfsorganisationen und der Polizei, der Mann schnell aus dem Wasser gerettet werden konnte. Der Einsatz selbst sei, so die Polizei "leider wie üblich von etlichen Schaulustigen" mitverfolgt worden. (bau)