Werkzeug im Visier: Unbekannte brechen Autos auf

Werkzeug im hohen Wert haben Unbekannte aus zwei Fahrzeugen in Lechhausen gestohlen. Die Autos wurden dazu aufgebrochen.

Unbekannte haben in der Zeit von vergangenem Freitag bis Montag in Lechhausen zwei Fahrzeuge aufgebrochen und daraus Werkzeug gestohlen. Eine Tat ereignete sich in der Leipziger Straße, hier wurde das Heckschloss eines Opel Movano geknackt und mehrere Werkzeugmaschinen entwendet.

Die andere Tat ereignete sich in der Wallnerstraße im Bereich der 20er Hausnummern. Auch brachen der oder die Täter das Heckschloss eines Kleintransporters, Opel Movano, auf und ließen mehrere Werkzeugmaschinen mitgehen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro, der Beuteschaden auf circa 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2310 entgegen. (ina)